SHOAH ET BD / visites guidées Samedi 13 mai, 18h15, 19h30 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv tarifs du musée : gratuité moins de 18 ans, 2€ et 4€ La mémoire contemporaine réserve une place particulière à la Shoah, un événement sans précédent dans l'Histoire. Le propre de tout événement est d'être historicisé, médiatisé, bref de devenir sujet de fiction. La Shoah ne pouvait y échapper. Non sans prudence, erreurs et tâtonnements mais aussi avec génie, la BD s'est donc emparée de la Shoah. C'est ce parcours historique et artistique qui vous est proposé dans ce qu'il est convenu d'appeler le 9e art en interrogeant les sources visuelles de ces représentations, leur pertinence, leur portée et leurs limites. Comment la Shoah a été mobilisée par la fiction, que ce soit dans les comics ou dans la bande dessinée francobelge avec La Bête est morte ! de Calvo, où le thème est présent dès 1944. Plus de 75 ans plus tard, des lignes de force, quasiment une grammaire, se dégagent de ces narrations et de ces représentations dont cette exposition va tenter, pour la première fois, de dresser l'inventaire. Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans

2023-05-13T18:15:00+02:00 – 2023-05-13T19:15:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00 exposition shoah

