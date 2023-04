Rencontre avec la sociologue et écrivaine Pinar Selek Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 9 mai 2023, Orléans.

Rencontre avec la sociologue et écrivaine Pinar Selek Mardi 9 mai, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Entrée libre, réservation conseillée

Le génocide arménien a un siècle. Une page noire de l’histoire turque, toujours controversée, toujours taboue ; un drame qui hante les esprits et les cœurs de génération en génération. Pinar Selek interroge son rapport à cet épisode et à la communauté victime. Au fil des souvenirs et des rencontres, elle raconte ce que signifie se construire en récitant des slogans qui proclament la supériorité nationale, en côtoyant des camarades craintifs et silencieux, en sillonnant Istanbul où les noms arméniens ont été effacés des enseignes, en militant dans des mouvements d’extrême gauche ayant intégré le déni.

Au-delà de la question arménienne, ce témoignage sensible, engagé, parfois autocritique, dénonce les impasses de la violence et sonde les mutations de l’engagement collectif.

Pinar Selek est née en 1971 à Istanbul. Sociologue, militante féministe et pacifiste, ses travaux et ses combats portent sur les droits des minorités et des exclus de la République turque. Sa vie bascule en juillet 1998 dans un invraisemblable imbroglio judiciaire lorsqu’elle est accusée à tort de terrorisme. Exilée en France depuis 2011, elle poursuit actuellement ses recherches à Lyon. Elle est l’auteur d’un roman, La Maison du Bosphore, paru en 2013 et d’un essai Parce qu’ils sont arméniens en 2015, tous les deux aux éditions Liana Levi.

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cercil@memorialdelashoah.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 42 03 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T18:00:00+02:00 – 2023-05-09T19:30:00+02:00

2023-05-09T18:00:00+02:00 – 2023-05-09T19:30:00+02:00

gratuit histoire