Quand la BD se souvient de la Shoah / rencontre BD – Histoire Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 2 mai 2023, Orléans.

Quand la BD se souvient de la Shoah / rencontre BD – Histoire Mardi 2 mai, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Entrée libre, réservation conseillée

Que raconte la bande dessinée de la Seconde Guerre mondiale et de l’internement, de la déportation des Juifs de France ? En croisant le regard et la parole d’un chercheur en histoire et d’un scénariste, fou d’Histoire, la rencontre entre Mathieu Blin et Kris sera un moment de réflexion sur la relation de plus en plus intense entre le 9e art et la discipline portée par Clio.

Mathieu Blin est doctorant en histoire contemporaine et enseignant d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire. Actuellement, il mène une Thèse sous la direction de Noëlline Castagnez, professeure à l’Université d’Orléans : « La mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans la bande dessinée francophone de la Libération aux années 1970».

Issu d’une famille d’ouvriers et de marins inscrite à gauche, Kris porte aussi l’héritage de son grand-père et de son arrière-grand-père, résistants à l’occupation nazie. Passionné d’Histoire, il écrit ses premiers scenarii en 2002. Scénariste désormais célèbre, il crée avec un collectif d’artistes et d’auteurs du 9e art La Revue Dessinée en 2013, dont la vocation est de raconter le monde par le dessin. Lui, le fait en écrivant. Parmi ses oeuvres, on peut citer Un homme est mort, Coupures irlandaises, Notre Mère la Guerre, Un sac de billes, Un maillot pour l’Algérie, Nuit noire sur Brest ou Violette Morris.

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cercil@memorialdelashoah.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 42 03 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T18:00:00+02:00 – 2023-05-02T19:30:00+02:00

2023-05-02T18:00:00+02:00 – 2023-05-02T19:30:00+02:00

gratuit histoire