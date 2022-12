Rencontre avec le chanteuse Talila Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Rencontre avec le chanteuse Talila Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 14 mars 2023, Orléans. Rencontre avec le chanteuse Talila Mardi 14 mars 2023, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

Entrée libre, réservation conseillée

Rencontre avec le chanteuse Talila pour son livre Notre langue d’intérieur Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Mardi 14 mars à 18h, le Cercil reçoit la chanteuse Talila.

À travers des réminiscences du Paris de l’après guerre, Talila évoque son enfance de fille d’immigrés juifs polonais qui ont choisi de vivre malgré la perte des leurs dans le Génocide. Elle rend hommage à des gens simples, tournés vers l’avenir, pleins d’énergie et porteurs d’une langue — le yiddish — à offrir à leurs enfants.

Elle dépeint la boutique où son père exerçait comme tailleur sur mesure pour hommes et dames, les déjeuners du dimanche autour de la table du salon, les cris, les disputes, les pleurs, les rires.

« J’ai longtemps pensé que le yiddish était une langue d’intérieur, comme des chaussons ou une robe de chambre. » Talila est chanteuse et actrice, née en France après la Seconde Guerre mondiale de parents juifs polonais. Lauréate du prix de l’Académie Charles-Cros, elle se produit en France et sur toutes les scènes du monde (Argentine, États-Unis, Hongrie, Israël, Pologne, Australie, etc.).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T18:00:00+01:00

2023-03-14T19:30:00+01:00

