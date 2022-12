Rencontre avec Vincent Carpentier, archéologue Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Rencontre avec Vincent Carpentier, archéologue Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:cercil@memorialdelashoah.org »}] Parmi les premiers archéologues français à s’être intéressés aux vestiges de la Seconde Guerre mondiale, Vincent Carpentier présentera, dans une synthèse inédite, les vestiges conservés ou mis au jour sur les sites d’internement liés à ce conflit majeur. Au fil de ce tour d’horizon international des traces matérielles de l’internement au cours de la Seconde Guerre mondiale et des réflexions qu’elles suscitent, il interroge les enjeux mémoriels ou idéologiques qui s’y rapportent aujourd’hui, en France et ailleurs.

Vincent Carpentier est archéologue à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), docteur en histoire et membre du centre Michel de Boüard (CNRS-université de Caen).

Il a cosigné en 2014 un ouvrage novateur sur l’archéologie du Débarquement et publié en 2022 à La Découverte la première synthèse internationale dédiée à ce thème : Pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Modération par Sébastien Jesset, membre du Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans

En partenariat avec les Cafés historiques en région Centre-Val de Loire

Entrée libre sur réservation : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org

