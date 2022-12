Musée Albert-Kahn, l’oeuvre d’un philanthrope Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Musée Albert-Kahn, l'oeuvre d'un philanthrope
Mardi 28 février 2023, 18h00
Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv

Entrée libre, réservation conseillée

Avec Delphine Allannic, responsable du Centre de Documentation du Musée départemental Albert-Kahn

Le musée départemental Albert-Kahn est consacré à la conservation, la diffusion et la valorisation de l’oeuvre d’Albert Kahn (1860-1940), banquier philanthrope et humaniste, qui mit sa fortune au service de la connaissance, de l’entente entre les peuples et du progrès.

De cette oeuvre foisonnante, le musée conserve des collections photographiques et cinématographiques uniques, les Archives de la Planète (1909-1931), « une sorte d’inventaire photographique de la surface du globe, occupée et aménagée par l’homme, telle qu’elle se présente au début du XXe siècle » Delphine Allannic, responsable du centre de documentation, s’attache notamment aux recherches sur la biographie d’Albert Kahn, l’historiographie du domaine boulonnais et du musée départemental Albert-Kahn. Entrée libre sur réservation : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org

