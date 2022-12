Etre juif dans le Cher 1939-1945 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Etre juif dans le Cher 1939-1945 Mardi 31 janvier 2023, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv

Entrée libre, réservation conseillée

Rencontre avec Xavier Truffaut, historien et responsable du Musée de la Résistance et de la Déportation de Bourges Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:cercil@memorialdelashoah.org »}] En septembre 1939, avec le déclenchement de la guerre, des milliers d’habitants d’Alsace-Moselle, dont plusieurs centaines de Juifs, trouvent refuge dans le Cher. En 1941, et surtout 1942, les arrestations se multiplient en zone occupée. Dans le Cher-sud, des rafles ont également lieu en août 1942 et février 1943, la dernière est organisée le 21 juillet 1944 à Saint-Amand-Montrond par les nazis et la Milice française. Près de la moitié des Juifs arrêtés ce jour-là sont atrocement exécutés par les SS aux Puits de Guerry, dans le Polygone de Bourges, en juillet et août 1944. Directeur du musée de la Résistance et de la déportation de Bourges, Xavier Truffaut est historien, spécialiste de la période de l’Occupation dans le Cher. Entrée libre sur réservation : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org

