Rencontre avec David Teboul, réalisateur et auteur Mardi 24 janvier 2023, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

David Teboul a réuni correspondances, journaux, textes inédits et entretiens pour raconter Milou, Denise et Simone Jacob, la dernière. Dans ce livre choral, elles racontent leur histoire à travers leurs lettres, leurs journaux intimes, leurs souvenirs – autant de documents inédits retrouvés dans les archives familiales. Elles ont dix ans, elles ont quinze ans… Elles s’écrivent tout ce qu’elles vivent : les bains de mer, les premiers flirts et l’amour, l’arrière-pays niçois, les années chez les éclaireuses.

Et puis la vie bascule : l’Occupation, la traque des Juifs, l’engagement dans la Résistance de Denise jusqu’au camp de concentration de Ravensbrück, la déportation à Auschwitz de Milou et Simone, leur famille décimée. Et la vie après. Au retour des camps, les trois soeurs doivent réapprendre à vivre et aimer. Elles ne cesseront jamais de se parler et de s’écrire.

David Teboul, réalisateur et scénariste, est notamment à l’origine de nombreux documentaires : Simone Veil, une histoire française (2004), Histoire(s) d’Elle (2005), Sigmund Freud, un juif sans Dieu (2019) ou Hervé Guibert, la mort propagande (2021).

Entrée libre sur réservation : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T18:00:00+01:00

2023-01-24T19:30:00+01:00