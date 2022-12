Faire profession d’historien Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 10 janvier 2023, Orléans.

Faire profession d’historien Mardi 10 janvier 2023, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

Entrée libre, réservation conseillée

Rencontre avec Patrick Boucheron, historien

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

« Pour ma part – et c’est en ce sens que je conçois cette “profession” d’historien – je veux croire à l’émancipation par la pensée critique, aux valeurs de transmission et de filiation, à l’amitié, aux livres. Je veux croire à l’histoire, si l’histoire est ce récit entraînant qui nous soulève et nous désoriente, nous oblige et nous délie. Je veux croire qu’il n’y a pas de libération plus vaine que celle qui prétend nous arracher aux rigueurs du travail intellectuel ou aux fidélités que l’on doit à ses prédécesseurs, qu’il n’y a pas de générations plus tristes que celles qui ne se reconnaissent plus de maîtres, qu’il n’y a pas de plus belle activité pour l’esprit que de lire avec bienveillance, et se laisser surprendre par de nouvelles admirations. »

Ces quelques mots de Patrick Boucheron donnent un aperçu de l’échange que nous aurons avec lui autour de l’histoire, de ses méthodes et des outils nécessaires pour écrire ce type de récit.

Historien, professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire d’histoire des pouvoirs en Europe occidentale (XIIIe-XVIe siècle), Patrick Boucheron a débuté ses travaux sur l’histoire urbaine de l’Italie médiévale et sur l’expression monumentale du pouvoir princier. Parallèlement, Patrick Boucheron engageait une réflexion sur l’écriture et l’épistémologie de l’histoire, tentant de réarticuler littérature et sciences. Parmi ses dernières publications : Faire profession d’historien (2010), Léonard et Machiavel (2008), L’entretemps. Conversations sur l’histoire (2012), Conjurer la peur. Sienne 1338. Essai sur la force politique des images (2013), Un été avec Machiavel (2017).

En partenariat avec le CDNO



