Honorer Georges Perec : l’empreinte de la Shoah Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Honorer Georges Perec : l’empreinte de la Shoah Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 6 décembre 2022, Orléans. Honorer Georges Perec : l’empreinte de la Shoah Mardi 6 décembre, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

Entrée libre, réservation conseillée

En partenariat avec la librairie les Temps Modernes et l’association Guillaume-Budé, le Cercil a le plaisir de recevoir Claude Burgelin pour aborder la figure de Georges Perec. Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:cercil@memorialdelashoah.org »}] L’empreinte de la Shoah dans l’œuvre de Perec… Elle est fondatrice de sa vie comme de ses choix d’écriture. Mais comme insaisissable, informulable. Jamais dite frontalement, mais seulement par des obliques, des métaphores. Abordée par un biais inattendu avec la fable de la lettre impossible à énoncer et qui voue à la mort, qui tente de le faire (La Disparition). Venant faire naître la parabole de l’île W, l’île vouée à ma compétition sportive où la négation de toute loi aboutit à un déferlement de massacres (W ou le souvenir d’enfance). À regarder de près les textes de Perec, on s’aperçoit que les allusions aux camps, à l’anéantissement programmé les constellent ou en sont la source. De sa judéité, il a pu dire dans Ellis Island comment, faute de transmission, elle l’avait voué à la condition de juif errant loin d’elle.

« Je sais que ce que je dis est rien. » L’œuvre de Perec renvoie toujours au silence qui la fonde (« le scandale de mon silence »). Paradoxe pour celui qui n’a cessé de travailler la matière verbale, d’en jouer, d’en faire rire, d’en faire danser les vingt-six lettres. Mais il ne cesse de tourner autour de la souffrance d’une « parole absente à l’écriture ». Passionnantes sont les voies qu’il a cherchées pour retrouver quelque chose de cette « parole » qui se confronte sans cesse à son impossibilité. Comment dire une enfance engloutie, une vie brisée, comme larguée dès l’origine, un tourment inapaisable – et en même temps le bonheur d’écrire, de s’accrocher aux ressources de la langue et, par là, de construire, de reconstruire (La Vie mode d’emploi) ? Claude Burgelin est professeur émérite de littérature (université Lyon 2). Il a travaillé essentiellement sur la littérature contemporaine. Notamment sur l’œuvre de Georges Perec : Georges Perec, Seuil, 1988 ; Les Parties de dominos chez Monsieur Lefèvre, Perec avec Freud, Perec contre Freud, Circé, 1996 ; album Perec dans la Pléiade, 2017. Il a contribué à l’édition de plusieurs de ses textes aux éditions du Seuil (LG, une aventure des années soixante ; Le Condottière ; L’Attentat de Sarajevo…) et cette année, à celle de Lieux. En partenariat avec la librairie Les Temps Modernes et l’association Guillaume-Budé pour son cycle de conférences « Honorer ». Entrée libre, réservation conseillée : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T18:00:00+01:00

2022-12-06T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Adresse 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Ville Orléans Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Departement Loiret

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Honorer Georges Perec : l’empreinte de la Shoah Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 2022-12-06 was last modified: by Honorer Georges Perec : l’empreinte de la Shoah Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 6 décembre 2022 CERCIL - Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv Orléans orléans

Orléans Loiret