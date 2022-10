Joachim Schnerf pour Le Cabaret des mémoires Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Joachim Schnerf pour Le Cabaret des mémoires Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 29 novembre 2022, Orléans. Joachim Schnerf pour Le Cabaret des mémoires Mardi 29 novembre, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

Entrée libre, réservation conseillée

A l’occasion de la sortie de son nouveau roman, le Cercil a le plaisir de recevoir l’écrivain et éditeur Joachim Schnerf. Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:cercil@memorialdelashoah.org »}] Demain matin, Samuel ira chercher sa femme et leur premier né à la maternité. Alors, en cette dernière nuit de solitude, à l’aube d’une vie qui ne sera plus jamais la même, Samuel veille. Cette nuit est hantée par de nombreuses histoires. Celle de ses aînés, et d’abord celle de sa grand-tante, la fabuleuse Rosa, installée après la Seconde Guerre mondiale au Texas où elle a monté un cabaret extraordinaire. Celles que Samuel se racontait enfant, lorsqu’avec ses cousins il se déguisait en cow-boy et jouait à chercher sa grand tante dans le désert d’une Amérique fantasmée, face à des ennemis imaginaires. Celles que Rosa, désormais ultime survivante d’Auschwitz, raconte chaque soir sur les planches. Toutes ces histoires, Samuel les partagera avec son fils, l’enfant de la quatrième génération qui naît alors que Rosa fait ses adieux à la scène. Joachim Schnerf est né en 1987 à Strasbourg. Éditeur et écrivain, il a notamment publié Cette nuit (Zulma, 2018), récompensé par le Prix Orange du Livre. Le cabaret des mémoires est son troisième roman. Entrée libre, réservation conseillée : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T18:00:00+01:00

2022-11-29T20:00:00+01:00

