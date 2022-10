Sonia Devillers pour Les Exportés Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 22 novembre 2022, Orléans.

Sonia Devillers pour Les Exportés Mardi 22 novembre, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

Entrée libre, réservation conseillée

A l’occasion de la sortie de son nouveau livre, Les Exportés, le Cercil a le plaisir de recevoir la journaliste Sonia Devillers mardi 22 novembre à 18h.

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans

Ma famille maternelle a quitté la Roumanie communiste en 1961. On pourrait la dire « immigrée » ou « réfugiée ». Mais ce serait ignorer la vérité sur son départ d’un pays dont nul n’était censé pouvoir s’échapper. Ma mère, ma tante, mes grands-parents et mon arrière-grand-mère ont été « exportés ». Tels des marchandises, ils ont été évalués, monnayés, vendus à l’étranger.

Comment, en plein cœur de l’Europe, des êtres humains ont-ils pu faire l’objet d’un tel trafic ? Les archives des services secrets roumains révèlent l’innommable : la situation de ceux que le régime communiste ne nommait pas et que, dans ma famille, on ne nommait plus, les juifs.

Moi qui suis née en France, j’ai voulu retourner de l’autre côté du rideau de fer. Comprendre qui nous étions, reconstituer les souvenirs d’une dynastie prestigieuse, la féroce déchéance de membres influents du Parti, le rôle d’un obscur passeur, les brûlures d’un exil forcé. Combler les blancs laissés par mes grands-parents et par un pays tout entier face à son passé.

Sonia Devillers est journaliste. Elle est spécialisée dans la culture l’économie et les médias. Sur France Inter elle présente les émissions quotidiennes L’Edito M et L’Instant M. Les exportés (Flammarion, 2022) est son premier livre.

Entrée libre, réservation conseillée : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org



