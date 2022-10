Cloé Korman pour Les Presque Soeurs Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’évènement: Loiret

A l’occasion de la sortie de son nouveau roman, le Cercil a le plaisir de recevoir l’écrivaine Cloé Korman mardi 8 novembre à 18h15. Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:cercil@memorialdelashoah.org »}] « Entre 1942 et 1944, des milliers d’enfants juifs, rendus orphelins par la déportation de leurs parents, ont été séquestrés par le gouvernement de Vichy. Maintenus dans un sort indécis, leurs noms transmis aux préfectures, ils étaient à la merci des prochaines rafles. Parmi eux, un groupe de petites filles. Mireille, Jacqueline, Henriette, Andrée, Jeanne et Rose sont menées de camps d’internement en foyers d’accueil, de Beaune-la-Rolande à Paris. Cloé Korman cherche à savoir qui étaient ces enfants, ces trois cousines de son père qu’elle aurait dû connaître si elles n’avaient été assassinées, et leurs amies. C’est le récit des traces concrètes de Vichy dans la France d’aujourd’hui. Mais aussi celui du génie de l’enfance, du tremblement des possibles. Des formes de la révolte. » Cloé Korman, née en 1983, a publié son premier roman, Les Hommes-couleurs en 2010, récompensé par le prix du Livre Inter et le prix Valery-Larbaud. Depuis 2013, elle a écrit Les Saisons de Louveplaine, Midi et Tu ressembles à une juive. Entrée libre, réservation conseillée : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org

