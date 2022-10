Visite pour les petits et les grands Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Visite pour les petits et les grands Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 3 novembre 2022, Orléans. Visite pour les petits et les grands Jeudi 3 novembre, 15h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

tarifs habituels du musée (de 2 à 4€) et gratuit pour les moins de 18 ans

A travers l’histoire d’une famille internée, découvrez l’exposition permanente du Musée Mémorial Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire A travers l’histoire de la famille Korenbajzer, dont Aline est devenue le symbole du Cercil, découvrez l’exposition permanente du Musée Mémorial. Une visite accessible dès 10 ans !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T15:00:00+01:00

2022-11-03T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Adresse 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Ville Orléans Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Departement Loiret

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Visite pour les petits et les grands Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 2022-11-03 was last modified: by Visite pour les petits et les grands Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 3 novembre 2022 CERCIL - Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv Orléans orléans

Orléans Loiret