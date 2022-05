Cerc’en fête Frévent Frévent Catégorie d’évènement: Frévent

Cerc’en fête Frévent, 26 mai 2022, Frévent. Cerc’en fête 77 rue du Général de Gaulle Frévent

2022-05-26 – 2022-05-26

77 rue du Général de Gaulle Frévent Pas-de-Calais Frévent A vos agendas ! nL’association Frévent P.A.S.S.I.O.N a le plaisir de vous inviter à l’événement Cerc’en fête le jeudi 26 mai 2022 dans le magnifique parc du château de Cercamp à Frévent. Vous y retrouverez un rassemblement de véhicules de collection ainsi que de nombreuses animations pour toute la famille. Une date à retenir dans vos agendas. Accueil A vos agendas ! nL’association Frévent P.A.S.S.I.O.N a le plaisir de vous inviter à l’événement Cerc’en fête le jeudi 26 mai 2022 dans le magnifique parc du château de Cercamp à Frévent. Vous y retrouverez un rassemblement de véhicules de collection ainsi que de nombreuses animations pour toute la famille. Une date à retenir dans vos agendas. 77 rue du Général de Gaulle Frévent

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégorie d’évènement: Frévent Autres Lieu Frévent Adresse 77 rue du Général de Gaulle Ville Frévent lieuville 77 rue du Général de Gaulle Frévent

Frévent Frévent https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frevent/

Cerc’en fête Frévent 2022-05-26 was last modified: by Cerc’en fête Frévent Frévent 26 mai 2022

Frévent