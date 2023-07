Visite guidée d’une galerie, d’un atelier, ainsi que des animations de céramique dans une résidence d’artiste Cerart Gallery Bernos-Beaulac, 16 septembre 2023, Bernos-Beaulac.

Visite guidée d’une galerie, d’un atelier, ainsi que des animations de céramique dans une résidence d’artiste 16 et 17 septembre Cerart Gallery Gratuit. Sur inscription.

Visitez un domaine où a vécu l’artiste Darie Schotte. Il est entièrement dédié à la céramique et à l’art, sculptures, peinture, dessins de la main de l’artiste.

Vous pourrez visiter ce domaine atypique avec un guide qui vous fera découvrir cet écrin où sont réunis les oeuvres de Darie Schotte. Nous terminerons par son atelier où l’art de la terre continue à prendre différentes formes, semblables aux personnalités et aux élèves qui œuvrent dans l’enthousiasme créatif que Darie leur a transmis. Plusieurs artistes sur place se feront un plaisir de vous montrer comment ils conçoivent et travaillent leurs pièces.

L’atelier géré par sa fille Michaela Karadjian-Schotte demeure un lieu d’initiation et de création en réunissant des artistes inspirés venant d’horizons divers.

Les Journées européennes du patrimoine sont un grand moment de partage avec nos visiteurs.

Cerart Gallery 140 Grand Menon, 33430 Bernos-Beaulac Bernos-Beaulac 33430 Grand Meynon Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 52 68 99 39 http://www.cerart.eu [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 68 99 39 »}, {« type »: « email », « value »: « cerartbbgallery@gmail.com »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@michaelacerart) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/336271708_898578298136980_3856332656269407364_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=k1Qw4c9LEtEAX_J1jDq&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfChX8fahlKuYKLTKw1GeIw1hdnKrHboquNhyRT6r_qJ7g&oe=64DC84AD », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/michaelacerart/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/michaelacerart/ »}] Dans un domaine verdoyant entre la Gironde et les Landes, dans les années 1990, l’artiste céramiste-peintre Darie Schotte a restauré une maison en ruine pour en faire son atelier.

Depuis son décès, cette maison est devenue l’écrin pour y abriter et mettre en valeur son œuvre.

Tout le domaine sert l’art de la céramique et l’atelier qu’elle a aménagé continue d’être un lieu de création. Aujourd’hui, sa fille a repris l’atelier en main et de nouveaux artistes s’y retrouvent pour apprendre, échanger et créer.

Lors de manifestations publiques ou de visites privées, la vocation de cet ensemble est de présenter les différentes manières d’utilisation de la terre et des émaux et d’initier à l’art de la terre. Suivez les indications pour les chambres d’hôtes « DOUSUD » et poursuivez votre chemin d’accès du Grand Meynon. Parking. Difficile d’accès pour personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©michaelakaradjian