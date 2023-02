Vivre l’art pour tous les jours : le céramiste potier peintre sculpteur de Brigueuil vous propose des pistes variées et accessibles Céramiques Jacques Marchand, 27 mars 2023, Brigueuil.

Immersion dans la variété de l'univers céramique: visite guidée de l'exposition avec description des processus créatif et technique. Bonus en semaine sur RDV: démonstrations et/ou atelier initiation.

Pourquoi j’aime mon métier ?

Vous trouverez ma biographie en bas de page, elle vous permettra de vous éclairer sur la naissance de ma passion, toujours solide, qui m’a conduit à en faire mon métier.

Tous les jours, je peux vivre ma passion de contribuer à la création d’un environnement chaleureux, bienveillant, à pratique quotidienne : pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, le thème « Sublimer le quotidien « est pour moi une motivation évidente pour vivre ces journées particulières avec le public.

En 2022 j’ai contribué au partage des sensations lors de l’acte de création par le partage des manipulations des matériaux avec le public.

En 2023, par la même démarche, je vous propose d’apprécier les richesses graphiques et sensibles dans mes productions. Que ce soit à travers la mise au point de ma terre qu’au souci de prolonger le savoir-faire pour certaines productions ( par exemple ponnes : fabrication entièrement à main nue de grosses pièces par la technique du colombin ), de la peinture sur émail cru, par la création de volumes grâce au tour de potier : théières annulaires et goutte d’eau, pichets à poignées intégrées, et à travers le médium Terre créer des volumes reflets de personnages illustres en volume ( 3 D ) ou en Bas-Relief.

L’ouverture d’atelier est entièrement gratuite.

En semaine du 27 mars au 31 mars sur rendez-vous de préférence l’après-midi, je vous propose de partager un moment particulier où vous serez au cœur de l’instant de création avec, si vous le souhaitez, la possibilité d’être actif-active dans cette démarche. Durée: 1h à 2h .

N’hésitez pas à prendre contact car ces journées ont été créées pour permettre de comprendre, auprès des professionnels participants, les subtiles relations entre les créateurs-producteurs et leur métier.

Si vous êtes en situation de handicap visuel ( momentané ou permanent ), je serai heureux de vous accueillir de manière individualisée : par exemple, la plupart de mes graphismes sont interprétables au toucher.

Le toucher des volumes ou de bas-reliefs pourra s’exercer pendant ces moments . Ainsi, les sensations suscitées par la malléabilité de la terre, le contact des grains de chamotte, etc, permettront l’ouverture aux échanges.

Le week-end des 1er et 2 avril, les horaires ( entrée libre et/ou guidée ) sont élargis : 10-13 h et 14-18h.

Voici une de mes démarches partant de la vie quotidienne : Mes tasses à café.

Je les ai inventées et créées au départ pour isoler ma main tenant un objet contenant un liquide chaud. La diversité des formes, de couleurs et de matières est le développement visible et tangible de ma démarche.

Le résultat est un objet simple, beau, agréable et pratique.

Ma façon de fonctionner comporte aussi un certain type de lien social :

Lien social avec les personnes qui commentent mon travail et ont accueilli dans leur quotidien chez eux des créations déjà réalisées faisant partie de mes « gammes « ,et/ou qui les retrouvent avec plaisir( cadeaux précédemment offerts ) chez des amis.

Lien social aussi lors de la définition de commandes spéciales sur demande personnalisée.

Préférant le lien physique, j’ai longtemps délaissé facebook, je viens de m’y remettre:

Voici ma biographie ci-dessous.

Jacques Marchand

Céramiques, Sculptures et Bronzes

La Céramique, présentée comme étant le matériau le plus abondant que l’Homme ait créé, est une source inépuisable d’innovations techniques et d’inspiration artistique: c’est ce qui a déclenché ma vocation.

Habitant la Charente Limousine depuis 1976 et séduit par certaines de ses argiles cuisant grès fauve, j’ai décidé en 1977 de fixer ma vie à Brigueuil puis d’y créer mon activité céramique personnelle en 1988.

Passionné par mon métier de création liée à mon lieu de vie, je contribue à faire apprécier mon territoire d’adoption au-delà de notre Union Européenne: au Royaume Uni, en Ukraine, en Russie, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Indonésie, des amateurs et amatrices sont repartis chez eux en emportant mes œuvres, créées et réalisées à BRIGUEUIL.

2023 est sur des perspectives approchantes,

avec une implication plus soutenue dans la transmission vers les jeunes générations.

Dès l’âge de 6 ans, j’ai ressenti, charnellement, les gestes de mon arrière-grand-père tuilier-potier. Je me suis mis à modeler des visages, des mains, et j’ai appris plus tard à tourner.

Et c’est au Lycée Rouvière de Toulon que j’ai créé mon premier atelier de céramique, en 1969.

Puis, à l’École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle de Sèvres , dont je suis sorti diplômé en 1976, j’ai appris rigueur et discipline. J’y ai enrichi mes savoirs et savoir-faire, depuis la composition des pâtes, des émaux, des couleurs céramiques, jusqu’à la fabrication des fours, en passant par les techniques du tournage, de la sculpture, de la décoration…

En parallèle, j’ai obtenu en 1974 l’autorisation de disposer d’un atelier à la Manufacture nationale de Sèvres, où le sculpteur de la Manufacture, Marcel Derny, m’a remarqué et est devenu mon Maître de Sculpture.

Pour compléter ma formation initiale, et exercer le métier auquel l’Éducation Nationale m’a formé, je me suis fait engager à Limoges en 1976 par Monsieur Jacques COUDAMY, comme Ingénieur en conception et construction de fours pour céramiques.

Pendant cette période, tout en pratiquant mon métier technique, j’ai continué à m’exprimer artistiquement en privé et j’ai suivi, en cours du soir, les Cours de dessin dispensés par Guy SALESSE aux Arts Décoratifs de Limoges pendant les 2 années scolaires de 1980 à 1982.

Et, en 1988, j’ai sauté enfin le pas pour me consacrer entièrement à la création céramique, et voilà la naissance, en Charente Limousine, de ma GALERIE-ATELIER / CRÉATIONS CÉRAMIQUES de BRIGUEUIL.



