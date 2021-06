Apt Apt Apt, Vaucluse Céramiques et cyanotypes Apt Apt Catégories d’évènement: Apt

Vaucluse

Céramiques et cyanotypes Apt, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Apt. Céramiques et cyanotypes 2021-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-10 13:00:00 13:00:00 Le petit placard 45, place Carnot 84400 APT

Apt Vaucluse Apt J’expose ma collection de céramiques et de cyanotypes. Mes céramiques sont des porcelaines translucides qui s’accordent avec le bleu profond de mes cyanotypes réalisés à partir des plantes de mon jardin à Apt. Chaque pièce est unique. info@atelierbrigittemorel.com +33 6 14 08 83 31 https://www.atelierbrigittemorel.com/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

