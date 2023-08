Visite des ateliers de céramique Cazaux Céramiques Cazaux Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques Visite des ateliers de céramique Cazaux Céramiques Cazaux Biarritz, 16 septembre 2023, Biarritz. Visite des ateliers de céramique Cazaux 16 et 17 septembre Céramiques Cazaux Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 8 personnes par groupe. Durée de la visite : 30 min. Connaissez-vous les céramiques Cazaux ? Cette lignée de potiers installée à Biarritz perpétue un savoir-faire familial depuis sept générations. Les belles demeures de la côte basque ont depuis longtemps adopté leur style, décorations murales, bas-reliefs, vases, carreaux… La marque de fabrique Cazaux, ce sont des pièces uniques et raffinées aux lignes Art déco auxquelles Joël Cazaux, héritier de cette tradition, apporte sa touche de modernité.

La famille vous ouvre exceptionnellement ses portes, une occasion unique de découvrir l’excellence de ce travail d’artisan d’art, depuis le modelage jusqu’aux phases de cuisson, décoration, finition, dans un cadre verdoyant tout près du lac Marion. Céramiques Cazaux 20 rue Larreguy, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.biarritz.fr/les-actualites »}] https://www.biarritz.fr/les-actualites Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Céramiques Cazaux
20 rue Larreguy, 64200 Biarritz
Biarritz
Pyrénées-Atlantiques

