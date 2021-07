Liverdun Liverdun Liverdun, Meurthe-et-Moselle CÉRAMIQUE, TA MÈRE ! OU LE GRAND VAISSELIER Liverdun Liverdun Catégories d’évènement: Liverdun

Meurthe-et-Moselle

CÉRAMIQUE, TA MÈRE ! OU LE GRAND VAISSELIER Liverdun, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Liverdun. CÉRAMIQUE, TA MÈRE ! OU LE GRAND VAISSELIER 2021-07-23 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-25 19:00:00 19:00:00 place de la cagnotte Château Corbin – Ville médiévale

Liverdun Meurthe-et-Moselle Liverdun 3 jours durant, les POTES AU FEU vous accueillent

sur un marché de potiers et un concours artistique au Château Corbin à LIVERDUN. La médiathèque accueille les faïences de Saint Clément et les visiteurs désignent les gagnants du concours céramique sur le thème « Maman ! » installé au Lavoir en ville médiévale Les POTES AU FEU, céramistes effrontés, baptisent leur événement « Céramique ta mère !» et convient les visiteurs à prendre la pose avec leurs céramiques du quotidien, leurs pièces de famille, devant leur photographe. Bols du petit déjeuner, soupière de tante Geneviève sur le buffet, jarres fleuries, cruches ampoulées, statuettes de vaisselier, tout est attendu… Les petites histoires des objets et leurs attaches sentimentales sont consignées, un album en sera tiré. Venez vous promener au Château Corbin avec une pièce de votre histoire, c’est un moment à partager ! Faites-vous tirer le portrait ;-) Qu’est-ce qu’une céramique ? C’est un terme générique qui désigne aussi bien un objet en porcelaine, en faïence, en grès. 23-24-25- juillet 2021 11h-19h entrée libre

Château Corbin – LIVERDUN – ville médiévale

Marché de potiers, Expo & concours

Corner Photos pour vous accueillir avec votre plus belle pièce Contact 06 20 09 86 36

