CERAMIQUE MOUFFETARD VILLAGE MOUFFETARD Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CERAMIQUE MOUFFETARD VILLAGE MOUFFETARD, 25 juin 2022, Paris. Du samedi 25 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

. gratuit

Exposition Céramique, 15ème édition 2022. Tous les styles que regroupe la céramique seront représentés lors de cet évènement. Pour les amateurs et les collectionneurs mais aussi pour les visiteurs d’un jour. Venez nombreux, il y en aura pour tous les goûts. VILLAGE MOUFFETARD Rue de Bazeilles et rue Censier 75005 Paris Contact : https://www.ceramiquemouffetard.com/ 06 62 64 99 38

Céramique Mouffetard 15ème édition

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu VILLAGE MOUFFETARD Adresse Rue de Bazeilles et rue Censier Ville Paris lieuville VILLAGE MOUFFETARD Paris Departement Paris

VILLAGE MOUFFETARD Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CERAMIQUE MOUFFETARD VILLAGE MOUFFETARD 2022-06-25 was last modified: by CERAMIQUE MOUFFETARD VILLAGE MOUFFETARD VILLAGE MOUFFETARD 25 juin 2022 Paris VILLAGE MOUFFETARD Paris

Paris Paris