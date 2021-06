Paris MOUFFETARD 2021 Paris CERAMIQUE MOUFFETARD 26/27 Juin 2021 MOUFFETARD 2021 Paris Catégorie d’évènement: Paris

CERAMIQUE MOUFFETARD 26/27 Juin 2021 MOUFFETARD 2021, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 10h à 20h

Le dimanche 27 juin 2021

de 10h à 20h

gratuit

Exposition d’Artisans céramistes Venez visiter les artisans céramistes qui exposent à Paris 5ème. Rue de Bazeilles et Rue Censier. Il y en aura pour tous les goûts, toutes les techniques de l’art céramique seront représentées. Bien sûr, venez masqués, contribuez au respect des consignes sanitaires et à la sauvegarde des personnes fragiles. Expositions -> Beaux-Arts MOUFFETARD 2021 Rue de Bazeilles et Rue Censier Paris 75005

Censier Daubenton

Contact :Association ELEMENTS TERRE ET FEU 0662649938 ceramiquestlouis@gmail.com Expositions -> Beaux-Arts Urbain;Expos;Plein air;En famille

Date complète :

2021-06-26T10:00:00+02:00_2021-06-26T20:00:00+02:00;2021-06-27T10:00:00+02:00_2021-06-27T20:00:00+02:00

Céramique Mouffetard

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu MOUFFETARD 2021 Adresse Rue de Bazeilles et Rue Censier Ville Paris lieuville MOUFFETARD 2021 Paris