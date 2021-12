Céramique et politique Institut national d’histoire de l’art (INHA), 19 janvier 2022, Paris.

Céramique et politique

du mercredi 19 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022 à Institut national d’histoire de l’art (INHA)

Bien que la céramique fasse l’objet d’études diverses et croise les disciplines – histoire de l’art, archéologie, arts plastiques, anthropologie, sociologie –, aucune étude d’ensemble, sous quelque angle que ce soit, n’a encore abordé les rapports des céramistes (qu’ils soient manufacturiers, artisans, designers ou artistes) avec le politique, entre pouvoir et contre-pouvoirs. Le colloque se veut une première étape, non exhaustive, dans cette direction. Ses organisateurs souhaitent faire émerger des travaux, des corpus et une approche nouvelle du médium céramique, au-delà du décoratif, tout en reconnaissant que le décoratif peut, selon les contextes, être politique. Par céramique politique, on entend tout objet qui, par son mode de fabrication, son décor, son usage, son destinataire ou son commanditaire, est lié à la sphère du politique, c’est-à-dire relatif à l’organisation ou à l’exercice du pouvoir dans les sociétés, aux droits et devoirs des citoyens, et à de possibles formes de résistance. Au cours de ce colloque, universitaires, conservateurs de musée, experts, artistes, collectionneurs, jeunes chercheurs traiteront d’une période allant du XVIIIe siècle à nos jours – en considérant la production et les échanges dont les enjeux diffèrent selon la partie du monde considérée. **Un partenariat initié par la Société des Amis du musée national de Céramique, réunissant Sèvres – Manufacture et musée nationaux, le Musée d’Art Moderne de Paris et le musée des Arts Décoratifs de Paris.** **Intervenants** Glenn Adamson (théoricien du craft), Sonia Banting (Sèvres – Manufacture et musée nationaux), Silvia Barisione (Wolfsonian-FIU, Miami Beach), Christophe Beyeler (château de Fontainebleau), Marie-Charlotte Calafat (MuCEM), Claire Caland (critique d’art), Fulvia Carnevale (Collectif Claire Fontaine), Judith Cernogora (Sèvres – Manufacture et musée nationaux), Pauline d’Abrigeon (Fondation Baur Musée des Arts d’Extrême-Orient), Edmund de Waal (artiste), Jacqueline du Pasquier (conservatrice en chef honoraire du patrimoine), Thomas Golsenne (université de Lille), Soazig Guilmin (Sèvres – Manufacture et musée nationaux), Garth Johnson (Everson Museum, Syracuse, New York), Lucie Lachenal (historienne de l’art), Stéphanie Le Follic (Académie internationale de céramique à l’UNESCO), Clovis Maillet (artiste), Meredith Martin (université de New York), Morad Montazami (Zamân Books and Curating), Émilie Noteris (autrice théoricienne du queer), Tamara Préaud (archiviste honoraire de la manufacture de Sèvres), Béatrice Quette (MAD), Zahia Rahmani (INHA), Larissa Sansour (artiste, réalisatrice), Romane Sarfati (Sèvres – Manufacture et musée nationaux), Évelyne Toussaint (université Toulouse Jean Jaurès), Catherine Trouvet (historienne de l’art), Natsuko Uchino (École supérieure d’art et de design TALM-Le Mans), Frédéric Vergnes (université Toulouse Jean Jaurès), John Whitehead (antiquaire) **Comité d’organisation** Vincent Bastien (Société des Amis du musée national de Céramique), Anne Dressen (Musée d’Art Moderne de Paris), Cécile Dupont-Logié (Société des Amis du musée national de Céramique), Sébastien Quéquet (MAD), Jean-Marc Reynaud (Société des Amis du musée national de Céramique), Florence Slitine (Société des Amis du musée national de Céramique), Charlotte Vignon (Sèvres – Manufacture et musée nationaux) **Lieux et horaires** Sèvres – Manufacture et Musée nationaux, salle Eiffel 19 JANVIER, 14H-18H15 INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 20 JANVIER, 10H-16H Musée d’Art Moderne de Paris, visite de l’exposition _Les Flammes, l’Âge de la céramique_ 20 JANVIER, 17H-19H30 INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 21 JANVIER, 9H30-17H **En ligne. Lien d’inscription disponible sur inha.fr.**

Colloque

Institut national d’histoire de l’art (INHA) 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris Paris 2e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T14:00:00 2022-01-19T18:15:00;2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T19:30:00;2022-01-21T09:30:00 2022-01-21T17:00:00