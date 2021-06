Paris Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Paris Céramique : création d’un cache pot Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly Paris Catégorie d’évènement: Paris

Créer un super cache-pot pour vos plantes d’intérieur ! Doctorante d’arts plastiques et sciences de l’art, à l’université de Paris I-Panthéon Sorbonne, Ariella a fait de sa spécialité la photographie argentique et numérique, ainsi que les arts plastiques. Artiste depuis les années 90, elle a exposé dans divers lieux culturels, tel qu’au Salon de mai à l’Espace Commines et au Centre Culturel d’Achères. ~ Ariella anime un atelier de création de cache-pot le 10 juillet 14h-17h 16 ans + 6€ Centre Paris Anim Bessie Smith, 19 rue Antoine Julien Hénard, 75012 Paris. Événements -> Autre événement Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly 19 rue Hénard Paris 75012

8 : Montgallet (211m) 6 : Dugommier (385m)

Contact :CLAJE 0140020660 reuilly@claje.asso.fr https://claje.asso.fr/category/festival-de-lartisanat/

Centre Paris Anim Bessie Smith

