Trois jours autour de la Commedia dell’arte, avec comme fil conducteur le masque. Exposition de masques Commedia dell’arte et de carnaval, atelier de fabrication d’un masque, et spectacle théatral d’une belle inspiration italienne. Passe sanitaire demandé. Exposition vendredi: l’après-midi; samedi et dimanche: le matin et l’après-midi. Atelier masque samedi à 14 h. Spectacle théâtral dimanche à 15.h.

+33 6 18 83 65 15

