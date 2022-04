Cera Khin, Subjected & Jack de Marseille – CC, 22 avril 2022, .

Cera Khin, Subjected & Jack de Marseille – CC

2022-04-22 23:00:00 23:00:00 – 2022-04-22

5 10 Club Cabaret – Tous les vendredis

Le rendez-vous émergence & découverte, main dans la main avec le territoire.



Line Up



• Cera Khin (Lazytapes – Berlin, Allemagne)

Techno Hardcore industrielle, Acid Mind Bending

Énergie transcendantale.

Élevée en Tunisie & actuellement basée à Berlin, Cera joue “Whatever The Fuck She Wants” et explique : “Ma mission en tant que DJ est de partager la musique que j’aime avec les gens et de leur faire perdre la tête et oublier tous leurs soucis. Pour moi, jouer de la musique et donner de l’énergie aux gens vont de pair. J’aime aussi beaucoup danser, je ne peux littéralement pas rester derrière la cabine sans danser et je dois synchroniser les mouvements de mon corps avec la musique pour garder le rythme. J’aime aussi beaucoup danser. Je ne peux littéralement pas rester derrière le stand sans danser et j’ai besoin de synchroniser mes mouvements avec la musique pour garder le rythme.”



• Subjected (Vault, Arts – Berlin, Allemagne)

Electro Deep

Musique des profondeurs.

Un jeune garçon, sans visage dans la lumière blafarde, entièrement saisi par ces machines, source de ce brutal bruit noir. Des basses sombres et tonitruantes, des paysages sonores distordus et des grooves commencent à émerger. Il vit pour les machines. Les machines vivent pour lui. Voici Subjected, un amalgame de noirceur, de distorsion et d’agression.



• Jack de Marseille (DJ Jack, Fairway Record, Distance, Module Records – Marseille, France)

House, Techno

Jouer avec les limites.

Connu avant tout comme pionnier de la musique électronique, il a contribué, dès la fin des années 80, à l’émergence de la scène électronique française. Son identité est marquée par l’énergie des rythmes et des couleurs qu’il juxtapose, mixe, fond et dynamite en réponse au dancefloor, qu’il considère comme le cœur, la destination de sa musique. Une sensibilité exacerbée mais aussi profonde, à fleur de peau, révélée par des accents deep plus doux, plus sensuels.



L’ensemble des performances seront filmées puis retransmises sur les pages FB Electronic Subculture et Mixmag FR.

Electronic Subculture presents: Cera Khin, Subjected & Jack de Marseille. Rendez-vous le 22 avril.

Club Cabaret – Tous les vendredis

Le rendez-vous émergence & découverte, main dans la main avec le territoire.



Line Up



• Cera Khin (Lazytapes – Berlin, Allemagne)

Techno Hardcore industrielle, Acid Mind Bending

Énergie transcendantale.

Élevée en Tunisie & actuellement basée à Berlin, Cera joue “Whatever The Fuck She Wants” et explique : “Ma mission en tant que DJ est de partager la musique que j’aime avec les gens et de leur faire perdre la tête et oublier tous leurs soucis. Pour moi, jouer de la musique et donner de l’énergie aux gens vont de pair. J’aime aussi beaucoup danser, je ne peux littéralement pas rester derrière la cabine sans danser et je dois synchroniser les mouvements de mon corps avec la musique pour garder le rythme. J’aime aussi beaucoup danser. Je ne peux littéralement pas rester derrière le stand sans danser et j’ai besoin de synchroniser mes mouvements avec la musique pour garder le rythme.”



• Subjected (Vault, Arts – Berlin, Allemagne)

Electro Deep

Musique des profondeurs.

Un jeune garçon, sans visage dans la lumière blafarde, entièrement saisi par ces machines, source de ce brutal bruit noir. Des basses sombres et tonitruantes, des paysages sonores distordus et des grooves commencent à émerger. Il vit pour les machines. Les machines vivent pour lui. Voici Subjected, un amalgame de noirceur, de distorsion et d’agression.



• Jack de Marseille (DJ Jack, Fairway Record, Distance, Module Records – Marseille, France)

House, Techno

Jouer avec les limites.

Connu avant tout comme pionnier de la musique électronique, il a contribué, dès la fin des années 80, à l’émergence de la scène électronique française. Son identité est marquée par l’énergie des rythmes et des couleurs qu’il juxtapose, mixe, fond et dynamite en réponse au dancefloor, qu’il considère comme le cœur, la destination de sa musique. Une sensibilité exacerbée mais aussi profonde, à fleur de peau, révélée par des accents deep plus doux, plus sensuels.



L’ensemble des performances seront filmées puis retransmises sur les pages FB Electronic Subculture et Mixmag FR.

dernière mise à jour : 2022-03-28 par