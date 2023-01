Cepreco vous ouvre ses portes sur votre avenir ! Cepreco, 28 janvier 2023, Roubaix.

Cepreco vous ouvre ses portes sur votre avenir ! 28 janvier – 4 février Cepreco

Entrée libre

Journées portes ouvertes à Cepreco

Cepreco 45 avenue André Chénier 59100 Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

03 20 24 23 23 https://formation.hautsdefrance.cci.fr/centre/cepreco CEPRECO, organisme de CCI Formation Hauts-de-France, accompagne depuis 1965 la transformation des Hommes et des entreprises pour développer les compétences et révéler les talents.

Depuis plus de 50 ans, CEPRECO forme et accompagne des apprenants dans quatre filières d’excellence : Commerce, Vente et Marketing, Design d’espace et Communication Omnicanale, Gestion, Administration et Ressources Humaines et Développement et Transformation. 21 formations du CAP au Bac+5 reconnues par l’État et enregistrées au RNCP qui sont dispensées en alternance et en formation initiale.

Venez découvrir notre campus lors de nos prochaines portes ouvertes :

– samedi 28 janvier à 9h30, 11h, 14h et 1530

– Mercredi 1er février à 14h et 15h30

– Samedi 4 février à 9h30, 11h, 14h et 15h30

– Présentation du campus

– Présentation de nos 4 filières et de nos formations du CAP à BAC+5

– Visite guidée du campus

– Entretien personnalisé avec nos chargés de recrutement et relations entreprises.

45 avenue André Chénier – 59100 Roubaix

Métro : Charles de Gaulle – Tram : Jean Moulin

Information et inscription : 03 20 24 23 23

Intégrer Cepreco, c’est faire le choix de l’expérience au service de votre avenir.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T09:00:00+01:00

2023-02-04T16:30:00+01:00

Cepreco