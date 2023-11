Concert : Chantons Noël ensemble ! Cepoy Cepoy, 17 décembre 2023, Cepoy.

Concert : Chantons Noël ensemble ! Dimanche 17 décembre, 15h00 Cepoy

Venez retrouver avec nous votre âme d’enfant, chanter avec nous, et, d’un coup de baguette magique, nous vous ferons oublier vos petits ou plus gros « bobos » et soucis, les rigueurs de l’hiver, et les solitudes qu’il engendre. Les Choristes ont des tonnes de Bonheur et de Joie à vous distribuer ce jour-là, venez donc y recevoir votre part ! Comme d’habitude, la participation est libre, l’Église sera chauffée, et nous terminerons l’après-midi autour du buffet de pâtisseries, un verre de vin chaud ou de chocolat chaud à la main !

Cepoy 11 Avenue du Château, Cepoy Cepoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

© pexels-luis-quintero