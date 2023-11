Marché de Noël Cepoy Cepoy Catégorie d’Évènement: Cepoy Marché de Noël Cepoy Cepoy, 3 décembre 2023, Cepoy. Marché de Noël Dimanche 3 décembre, 08h00 Cepoy Retrouvez de nombreux exposants, animations pour les enfants et la venue du Père Noël vers 15h lors du marché de Noël. Cepoy 11 Avenue du Château, Cepoy Cepoy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Cepoy

Lieu
Cepoy
Adresse 11 Avenue du Château, Cepoy
Ville Cepoy

