Cepoy à travers le temps

Grâce aux dons de plusieurs Cepoyens, la municipalité a pu numériser de nombreuses cartes postales et photos anciennes de notre village. Afin de les valoriser, la commission communication a sollicité Olivier Cheyrouse et le Photoclub de Paucourt dont il fait partie pour réaliser une cinquantaine de clichés des mêmes lieux afin d'en mesurer l'évolution

11 Avenue du Château, Cepoy

2023-11-11T07:30:00+01:00 – 2023-11-11T11:30:00+01:00

2023-12-07T12:30:00+01:00 – 2023-12-07T16:30:00+01:00

