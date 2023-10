Concours de pêche Cepoy Cepoy Catégorie d’Évènement: Cepoy Concours de pêche Cepoy Cepoy, 4 novembre 2023, Cepoy. Concours de pêche Samedi 4 novembre, 09h00 Cepoy L’AAPPMA La carpe – La gâtinaise organise 3 concours au profit du Téléthon. Cepoy 11 Avenue du Château, Cepoy Cepoy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Pixabay / Larisa-K

Lieu Cepoy
Adresse 11 Avenue du Château, Cepoy
Ville Cepoy
latitude longitude 48.04416;2.740298

