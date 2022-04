Céphaz en showcase et dédicace Saint-Denis-lès-Sens Saint-Denis-lès-Sens Catégories d’évènement: Saint-Denis-lès-Sens

Yonne

Céphaz en showcase et dédicace Saint-Denis-lès-Sens, 7 mai 2022, Saint-Denis-lès-Sens. Céphaz en showcase et dédicace Pres Aubert Galerie marchande E.Leclerc Saint-Denis-lès-Sens

2022-05-07 16:00:00 – 2022-05-07 20:00:00 Pres Aubert Galerie marchande E.Leclerc

Saint-Denis-lès-Sens Yonne Saint-Denis-lès-Sens EUR Le chanteur Céphaz sera en showcase et dédicace dans la galerie marchande du centre E.Leclerc.

Son premier album est sorti le 29 avril. +33 3 86 64 40 00 Le chanteur Céphaz sera en showcase et dédicace dans la galerie marchande du centre E.Leclerc.

Son premier album est sorti le 29 avril. Pres Aubert Galerie marchande E.Leclerc Saint-Denis-lès-Sens

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis-lès-Sens, Yonne Autres Lieu Saint-Denis-lès-Sens Adresse Pres Aubert Galerie marchande E.Leclerc Ville Saint-Denis-lès-Sens lieuville Pres Aubert Galerie marchande E.Leclerc Saint-Denis-lès-Sens Departement Yonne

Saint-Denis-lès-Sens Saint-Denis-lès-Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-les-sens/

Céphaz en showcase et dédicace Saint-Denis-lès-Sens 2022-05-07 was last modified: by Céphaz en showcase et dédicace Saint-Denis-lès-Sens Saint-Denis-lès-Sens 7 mai 2022 Saint-Denis-lès-Sens Yonne

Saint-Denis-lès-Sens Yonne