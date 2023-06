Atelier Parents/enfants CEPAGE Puget-Théniers Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Puget-Théniers Atelier Parents/enfants CEPAGE Puget-Théniers, 4 juillet 2023, Puget-Théniers. Atelier Parents/enfants 4 et 7 juillet CEPAGE Atelier parents/enfants au bord de la rivière La Roudoule dans le cadre du Projet R.A.R.E CEPAGE Puget Théniers Puget-Théniers 06260 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T09:30:00+02:00 – 2023-07-04T12:00:00+02:00

2023-07-07T09:30:00+02:00 – 2023-07-07T12:00:00+02:00 ©Zootrope Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Puget-Théniers Autres Lieu CEPAGE Adresse Puget Théniers Ville Puget-Théniers Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville CEPAGE Puget-Théniers

CEPAGE Puget-Théniers Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puget-theniers/