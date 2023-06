Atelier de sensibilisation à la photographie CEPAGE Puget-Théniers Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Puget-Théniers Atelier de sensibilisation à la photographie CEPAGE Puget-Théniers, 3 juillet 2023, Puget-Théniers. Atelier de sensibilisation à la photographie 3 juillet – 3 août CEPAGE Première semaine du projet R.A.R.E – Une fiction sensible, une cocréation avec les enfants auprès des habitants – Une proposition sensible autour de la fragilité des mondes. CEPAGE Puget Théniers Puget-Théniers 06260 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T09:00:00+02:00 – 2023-07-03T12:00:00+02:00

2023-08-03T09:00:00+02:00 – 2023-08-03T12:00:00+02:00 ©Zootrope Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Puget-Théniers Autres Lieu CEPAGE Adresse Puget Théniers Ville Puget-Théniers Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville CEPAGE Puget-Théniers

CEPAGE Puget-Théniers Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puget-theniers/