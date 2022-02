CEP PARTY DIMANCHE EN FETE AU CHAMPILAMBART À VALLET Vallet, 24 mars 2022, Vallet.

CEP PARTY DIMANCHE EN FETE AU CHAMPILAMBART À VALLET Vallet

2022-03-24 – 2022-04-13

Vallet Loire-Atlantique

Après deux éditions annulées pour les familles (nous avons pu faire découvrir le

spectacle vivant à 4 000 écoliers du Vignoble Nantais en 2021 !), nous espérons

pouvoir enfin vous retrouver pour cette 19ème édition qui aura lieu du 24 mars au

13 avril 2022 à Vallet et dans les différentes communes partenaires du Vignoble

Nantais. Au programme, une sélection de spectacles à destination des petits et

des plus grands qui ont su garder leur âme d’enfant. Qu’ils viennent de Belgique,

notre partenaire privilégié, ou d’ailleurs, tous ces spectacles sont des coups de

cœur que nous tenons à vous faire partager.

Pour le dimanche en fête, nous retrouverons notre formule consacrée avec

animations et des spectacles pour les plus petits et les plus grands !/// dès 3 ans///Le programme complet du festival sera disponible fin février.

DImanche en Fete a Vallet CEP Party Festival pour petits et grands au Champilambart du jeudi 24 mars au 13 avril

+33 2 40 36 20 30 http://www.champilambart.fr/

