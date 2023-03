Soirée Impro Visée Centro Espagnol Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Soirée Impro Visée Centro Espagnol, 25 mars 2023, Perpignan. Soirée Impro Visée Samedi 25 mars, 20h30 Centro Espagnol Entrée au chapeau. L’Atipic de Perpignan vous propose cette soirée impro ayant pour thème et fil conducteur, le cinéma.

Une brochette de comédiens, confirmés et débutants vont, sous la houlette des présentateurs et les directives du public, improviser sur des thèmes qu’ils découvriront en même temps que vous.

De quoi revisiter bien des grands classiques du 7eme Art. Dans la bonne humeur, avec des interprétations, drôles, inattendues, décalées…

Pour passer un bon moment entre amis.

Petite restauration sur place ( boissons, sanwichs…)

Centro Espagnol

Entrée du spectacle rue P. Talrich, sur le côté du bâtiment Centro Espagnol 26 rue jeanne d’arc 66000 perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie http://centroespagnol.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/YyMxPiLXqCkYvkPE8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T23:00:00+01:00

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T23:00:00+01:00 Theatre Improvisation S.Piccolo

