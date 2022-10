Les enquêteurs en ville : Pour la création d’une carte sensible linogravée du patrimoine stanois ! Centres de loisirs Anatole-France, Joliot-Curie et Sadako-Sasaki Stains Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Ateliers destinés uniquement aux enfants inscrits dans les centres de loisirs stanois de Joliot-Curie, Anatole-France et Sadako Sasaki.

Événement de C’est mon patrimoine 2022 Centres de loisirs Anatole-France, Joliot-Curie et Sadako-Sasaki stains Stains 93240 Seine-Saint-Denis Île-de-France Cycle d’ateliers réservé aux enfants des centres de loisirs Anatole-France, Joliot-Curie et Sadako-Sasaki

06 41 08 51 13 https://lescultiveuses.fr Les enquêteurs en ville ! Après avoir conçu un livret jeu de piste l’année dernière avec le centre de loisirs de La Plaine, le projet s’est cette année orienté, en co-construction avec le Service Enfance et Jeunesse de Stains, vers la création d’une carte sensible de Stains. Pour ce faire, Les Cultiveuses ont choisi d’initier des enfants, âgés de 6 à 12 ans, à la pratique de la linogravure et à la réalisation de tampons en gomme. Cela leur permettra de réaliser sur 2 jours, un cycle d’ateliers à la fois pratique, artistique et de sensibilisation, à la suite duquel ils pourront récupérer leur création, mais également à un grand projet collectif où chacune de leur création sera numérisée et intégrera une grande carte sensible commune aux 9 centres de loisirs de Stains : Jean-Jaurès, Paul-Langevin, Romain-Rolland, Victor-Renelle, Anatole-France, Joliot-Curie, Max-Jacob, La Plaine, Sadako-Sasaki. Ce nouveau projet débutera cette année aux côtés des 3 centres de loisirs élémentaires Joliot-Curie, Anatole-France et Sadako-Sasaki sous le format suivant : Séance 1 Atelier de sensibilisation et de découverte du patrimoine en intérieur avec des supports papiers comprenant défis et quiz en lien avec le patrimoine et l’architecture. Séance 2 Balade dans le centre-ville avec les enfants de chaque centre de loisirs avec le livret-jeux conçu par les participant·es de l’édition 2021. La balade permet une entrée en matière ludique et à tous les enfants de (re)découvrir la cité-jardin et le centre-ville (hôtel de ville, église, médiathèque…). Une fois que les participant·es auront appréhendé la notion de patrimoine, il s’agira de les introduire à la carte sensible et à ses principes (notamment en leur montrant des exemples) ainsi que de leur faire choisir un lieu dans leur quartier (leur maison, leur école, le stade, le centre de loisirs…). Séance 3 Présentation des lieux choisis par les jeunes participant·es puis possible départ pour une balade urbaine au cours de laquelle les participant·es nous présenteront les éléments de leur quartier qu’ils considèrent comme étant du patrimoine, à partir d’un itinéraire réalisé par Les Cultiveuses. Séance 4 Mise en œuvre plastique des points d’intérêt vus le matin et initiation à la linogravure. Restitution Le dispositif fera l’objet d’une restitution (exposition et/ou impression de la carte pour distribution au grand public), par exemple à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant 2022, qui permettra de valoriser cette carte réalisée par les enfants, mais également de valoriser le patrimoine de la ville.

