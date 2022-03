CENTRES DE LOISIRS 100% ANGLAIS Ecole BLOMET, Paris 15 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CENTRES DE LOISIRS 100% ANGLAIS Ecole BLOMET, Paris 15, 25 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 02 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h00 à 18h30

Du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h00 à 18h30

payant

VENEZ JOUER, CHANTER, PARLER, FAIRE DES ACTIVITÉS 100% ANGLAIS À PARIS 11 et PARIS 15, pendant chaque Vacances Scolaires ! 1 semaine de Centre de Loisirs en Anglais, pendant chaque Vacances Scolaires 2H de Cours d’Anglais par jour

Des Adultes Bilingues, BAFA / BAFD et expérimentés qui gèrent toutes les animations en anglais (1 adulte pour 10 enfants)

Journée 100% Anglais : des activités, des ateliers, des jeux et des défis ludiques et pédagogiques tout en anglais pour les 7/14 ans



Déjeuners et Goûters inclus

De 8h00 à 18h30 (Garderie en Anglais) ou de 8h45 à 16h30

L’Anglais pour tous, de Débutants à Confirmés, du CE1 à la 3ème



Protocole Covid-19 appliqué Ecole BLOMET, Paris 15 5 rue Blomet Paris 75015 Contact : 05 65 76 55 25 sejours@nacel.fr https://www.nacel.fr/sejours-linguistiques/france/american-village/daily-camp-paris

American Village by Nacel

