Soirée HETEROSIS avec Milø Slayers et Marcos Arriola Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre Paris

Soirée HETEROSIS avec Milø Slayers et Marcos Arriola Le Centre Wallonie-Bruxelles vous invite à sa soirée chorégraphique HETEROSIS avec les artistes Milø Slayers et Marcos Arriola Vendredi 2 février, 20h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre Plein tarif : 10€ / Réduit : 8€ / 5€ avec le code Open5

Début : 2024-02-02T20:00:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Dans le cadre de la programmation 2024 « Xenos et incommensurables »

Plongez dans une programmation où la danse devient une exploration audacieuse des frontières artistiques et sociétales. Workshop & Jam Session, en collaboration avec Fancy Legs, révolutionne les plateaux traditionnels en proposant une immersion dans les danses urbaines, hip-hop et clubbing. Cette initiative collaborative entre Charleroi Danse, Freestyle Lab et Milø Slayers va au-delà de la scène, offrant découverte, initiation et partage des styles, redéfinissant ainsi les normes de la danse contemporaine.

« DEMONstratio » par Milø Slayers se distingue par une chorégraphie audacieuse défiant les frontières de l’art et de la politique. La performance de Milka Kongi, Eli Mathieu et Sophie Sénécaut révèle que même l’abstraction suprême peut dévoiler des réalités cachées, entraînant le public dans un voyage sensoriel et intellectuel. [Durée : 75min]

« CRUCE », l’œuvre provocatrice de Marcos Arriola, explore courageusement les normes de sexualité, de genre et de race à travers la danse urbaine voguing. Les danseur.euses transcendent les contraintes sociales pour interroger l’identité sur le dancefloor, créant ainsi un espace où la diversité et l’émancipation deviennent des actes de rébellion artistique. [Durée : 20min]

