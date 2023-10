Turbulences Belges : Quinzaine de l’humour 100% BE Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre Paris, 28 novembre 2023, Paris.

Turbulences Belges : Quinzaine de l’humour 100% BE Mardi 28 novembre, 20h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre Plein tarif : 10€ / Réduit : 8€ / Groupe : 5€ (mini 5 pers.)

En 2023, sur proposition de son Ministre-Président, Pierre-Yves Jeholet, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles porte un ambitieux Plan de relance pour les acteurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont l’un des volets concerne le secteur de l’humour.

Ce secteur reconnu comme matière spécifique au sein des politiques culturelles de création s’est structuré via notamment la fondation de la Fédération Belge des Professionnels de l’Humour (FBPH) présidée par Vincent Taloche.

Cette Quinzaine sera inaugurée au Centre par une soirée de Gala – le 28 novembre – à la faveur de laquelle 10 artistes sélectionné.e.s par un jury se produiront.

Ces 10 artistes sont celles et ceux qui émergent d’un appel à candidatures duquel fut retenu 65 propositions d’artistes pré-sélectionné.e.s sur dossier par un jury constitué de professionnel.le.s belges et internationaux qui se sont produits en direct lors de deux soirées publiques qui ont eu lieu respectivement au W:Halll à Bruxelles et au Trocadéro à Liège, lors desquelles un jury les sélectionna (Virginie Hocq, comédienne et humoriste ; Antoinette Colin, directrice de la programmation du Point-Virgule ; Yann Renoard, directeur artistique du Festival Comedy de Montreux, Lille, Cannes et Montréal ; Christophe D’Aronco, producteur et manager belge ; Pierre-Yves

Pâque, critique à La Dernière Heure, Thomas Escaffre, directeur de La Scène Barbès et Louis Héliot, responsable de la programmation cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles/Paris). Les dix humoristes qui ont la chance de se produire à Paris sont : Mehdi BTB, Anthony Circus, Gaëtan Delferière, André Demarteau, Sacha Ferra, Julie Geller, Sarah Lélé, Lorenzo Mancini, Denis Richir et Kostia.

Du 29 novembre au 13 décembre, ils se produiront en binôme, trois soirs de suite, dans les 5 salles parisiennes partenaires : Les Blancs-Manteaux, La Scène Barbès, L’Apollo Comedy, Le Point-Virgule et The Joke Comedy Club.

Ces représentations seront précédées d’un gala d’ouverture, le 28 novembre 2023 au Centre Wallonie-Bruxelles/Paris, réunissant les 10 talents présentés par Alex Vizorek.

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre 46 rue Quincampoix, 75004 Paris

2023-11-28T20:00:00+01:00 – 2023-11-28T23:00:00+01:00

Paris Centre Wallonie-Bruxelles

