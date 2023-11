« Cœur Karaoké » d’Elsa Chêne Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre Paris, 17 novembre 2023, Paris.

« Cœur Karaoké » d’Elsa Chêne Vendredi 17 novembre, 20h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre Plein : 10€ / Réduit : 8€ / Groupe : 5€ (mini 5 pers.)

Le spectacle questionne la place et le rôle de scénarios vécus ou imaginés dans la relation intime. Sur le plateau, une actrice, un acteur et un musicien électronique sondent ce qu’on partage encore, ce qui nous reste de l’autre, ce qui perdure, une fois que tout est terminé. Dans cette expérience sensorielle et rythmique, les mots, les corps et les sons se répondent et souvent s’entrechoquent. Cœur Karaoké explore avec humour l’absurdité du dialogue amoureux, en jouant de ses limites jusqu’à l’extrême. Ce qui se dit, au cœur de la crise amoureuse, est aussi important que ce qui n’arrive pas à s’exprimer. Les reprises, les hésitations, le silence qui s’installe, les gestes qui échappent trahissent la peur de mal dire et celle de se taire.

En plus de sa date au CWB, l’artiste belge Elsa Chêne présentera son œuvre Orphélins au Théâtre de Chatillon Clamart le 19 décembre – 20h30.

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre 46 rue Quincampoix, 75004 Paris Paris 75004 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cwb.fr/agenda/c-ur-karaoke-d-elsa-chene »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cwb.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0153019696 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

