Belgian Theory – Désobéissances sémantiques et questions décoloniales Lundi 23 octobre, 20h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre Gratuit sur réservation

Avec : Ayoh Kré Duchâtelet, Adeline Rosenstein, Louise Yousfi, Salim Djaferi

Modération : Lydia Amarouche

Une table-ronde avec des théoricien.nes et des artistes issu.es de différentes disciplines – théâtre, arts visuels, performances – qui travaillent dans leurs recherches et leurs pratiques les enjeux des sémantiques coloniales. Comment la langue, les dispositifs énonciatifs et les mots génèrent des rapports de pouvoir et des assignations en contexte (néo)-colonial et comment les déjouer ? Salim Djaferi, Ayoh Krê Duchâtelet, Adeline Rosenstein et Louisa Yousfi échangeront autour de leurs récentes créations et publications pour tenter de répondre à ces questions.

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre 46 rue Quincampoix, 75004 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T20:00:00+02:00 – 2023-10-23T22:00:00+02:00

