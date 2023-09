Danse : Tamanegi de Ikue Nakagawa & Barbie dans un bunker de No Anger Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Danse : Tamanegi de Ikue Nakagawa & Barbie dans un bunker de No Anger Jeudi 19 octobre, 20h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre Plein tarif – 10€

Tarif réduit – 8€

Tarif de groupe – 5€

Réservation obligatoire

IKUE NAKAGAWA – TAMANEGI

Ce projet commence par un dessin que j’ai réalisé en pensant à mon père qui luttait contre sa maladie et les membres de ma famille restés autour de lui pour l’entourer et lui donner ce qu’ils avaient de meilleur. TAMANEGI signifie « oignon » en japonais. Dans ce moment particulier, j’ai dessiné ma famille comme un oignon, comme si l’oignon représentait la structure des relations familiales.

De la racine commune émerge une chaire dont les couches s’élargissent mais poussent dans la même direction. Chacune des couches s’éloigne petit à petit du centre et protège toutes les autres, jusqu’à la plus petite qui renouvelle le cœur de la structure. Comme dans une famille où les plus âgés protègent les plus jeunes. De la même façon, la peau de l’oignon qui s’amincit à mesure qu’il grossit est similaire à la façon dont nous devenons de plus en plus faibles à mesure que nous vieillissons.

Il y a notamment une notion qui m’intéresse beaucoup et que je ne parviens pas à traduire en français. « MIMAMORU » Ce mot est composé avec deux kanji (idéogramme) : (MIRU) = regarder, et (MAMORU) = protéger.

C’est une sorte d’attention/action quasiment intangible et pourtant assez concrète, réelle. Une attention que l’on ne sera jamais sûr d’avoir reçu, et qui pourtant est constitutive.

C’est typiquement ce genre d’activité invisible et inexprimable qui régit les liens familiaux et que je souhaite formuler plastiquement et chorégraphiquement pour le partager.

Comme dans mon spectacle précédent, des marionnettes à taille humaine dialogueront avec mon corps, mais ici, pour construire une représentation de structures et de dynamiques familiales ; structures dans lesquelles les vies enchevêtrées se pré-existent et se cèdent la place, disparaissent et laissent des traces que les générations suivantes se ré-approprient.

NO ANGER – Barbie dans un bunker (dans le cadre du Prix Utopi.e 2023)

Lorsqu’on m’a proposé de performer dans le bunker du Centre Wallonie-Bruxelles, j’y ai vu un moyen de traiter de l’institutionnalisation des corps handicapés et des violences médicales. Le bunker est un lieu qui protège ; mais c’est par sa protection même qu’il isole les individus qui l’occupent.

Travaillant sur cette ambivalence, la performance questionnera donc la notion d’enfermement, traitant d’une part l’institutionnalisation des personnes handicapées qui les isole dans un lieu clos, et d’autre part, le rapport du médical aux corps handicapés, qui les enferme dans des appareillages orthopédiques pour les soigner et les « redresser », pour les faire correspondre à un idéal de corps assigné féminin valide.

Cet enfermement des corps (dans un lieu, dans un imaginaire) se fait supposément fait pour leur propre bien, c’est-à-dire au prétexte de les soigner et de les protéger. Cette performance raconte mon enfance, la promesse d’un avenir en institution, le sentiment de sursis face à cette condamnation.

En savoir plus

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre 46 rue Quincampoix, 75004 Paris Paris 75004 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-heures-sauvages-2-1 »}, {« type »: « phone », « value »: « +33153019696 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cwb.fr »}] [{« link »: « https://cwb.fr/agenda/les-heures-sauvages-territoire-choregraphique »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

Paris Centre Wallonie-Bruxelles

Prix Utopi.e – No Anger – ©Mathis Payet Descombes