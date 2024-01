« Les tortues » un film de David Lambert Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris, 24 avril 2024, Paris.

« Les tortues » un film de David Lambert Mercredi 24 avril 2024, 20h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€

Début : 2024-04-24T20:00:00+02:00 – 2024-04-24T21:30:00+02:00

Dans le cadre des « Rendez-vous des cinéastes » en 2024, découvrez en avant-première le film « Les tortues », en présence du réalisateur David Lambert.

L’année 2023 a été particulièrement dense pour le cinéma belge francophone puisque 23 longs métrages réalisés par des cinéastes belges ont été distribués sur les écrans français !

Synopsys :

Henri et Thom vivent ensemble à Bruxelles et filent le parfait amour depuis 35 ans, enfin en apparence. Depuis qu’Henri a pris sa retraite de policier, rien ne va plus. Ses journées sont fades et interminables, ses sentiments s’estompent et leur maison est devenue un vrai champ de bataille. Toujours amoureux, Thom est prêt à tout pour raviver la flamme et sauver leur couple, quitte à demander lui-même le divorce…

(2023 – Belgique/Canada – 1h23 – VO stf.)

