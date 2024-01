Avant-Première de DEBÂCLE, un film de Veerle Baetens Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris, jeudi 15 février 2024.

Avant-Première de DEBÂCLE, un film de Veerle Baetens Dans le cadre des « Rendez-vous des cinéastes » en 2024, découvrez en avant-première le film « Debâcle », en présence de la réalisatrice Veerle Baetens. Jeudi 15 février, 20h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

A la faveur de la Présidence belge de l’Union européenne. En partenariat avec la Délégation générale du Gouvernement de la Flandre en France

Holly est perçue comme une fille bizarre par ses camarades de classe jusqu’au jour où l’on découvre que celle-ci possède le don de soulager les gens de leurs chagrins. Dès lors, son énergie cathartique est recherchée par tous. Mais la frontière entre aide et abus va vite s’estomper. Sainte ou sorcière ? L’étrange destin d’une héroïne sanctifiée malgré elle.

(2023 – Belgique/Pays-Bas/Luxembourg/France – 1h44 – VO stf.)

En compétition officielle au Festival de Venise 2023. Festival de Gand 2023. Festival de Busan 2023. Festival de Chicago 2023. Atlas d’or Arras Film Festival 2023. Festival des Arcs 2023.

