Dragon Women de Frédérique de Montblanc Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris, 27 novembre 2023, Paris.

Dragon Women de Frédérique de Montblanc Lundi 27 novembre, 20h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

Les femmes dans la finance représentent une minorité – mais elles sont souvent appelées « dragons ». Ce documentaire, tourné en Europe et en Asie, présente une série de portraits intimes de diverses femmes de haut niveau dans le secteur financier, révélant à la fois les personnages qu’elles ont dû construire pour le travail et les parties d’elles-mêmes qu’elles laissent consciemment à la maison. Filmées au travail et dans les moments de loisirs, ces femmes fortes et complexes nous racontent comment elles survivent dans l’un des professions les plus compétitives au monde.

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris 75004 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/dragon-women-de-frederique-de-montblanc? »}, {« type »: « phone », « value »: « 0153019696 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cwb.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T20:00:00+01:00 – 2023-11-27T21:30:00+01:00

Paris Centre Wallonie-Bruxelles

