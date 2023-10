I AM CHANCE de Marc-Henri Wajnberg Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris, 20 novembre 2023, Paris.

I AM CHANCE de Marc-Henri Wajnberg Lundi 20 novembre, 20h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

I am Chance raconte la vie mouvementée d’un groupe de jeunes filles

vivant dans les rues de Kinshasa. Vie de rue et de paradoxes, Chancelvie et ses

amies affrontent le monde et ses difficultés avec sourire et résilience.

I am Chance est un instantané de Kinshasa, mégapole d’une Afrique

colorée, pop et artistique. Kinshasa est l’autre personnage du film dont les

mille voix rythmées forment un chœur avec celles des filles.

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris 75004 Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0153019696 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cwb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/i-am-chance-de-marc-henri-wajnberg? »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T20:00:00+01:00 – 2023-11-20T21:30:00+01:00

Paris Centre Wallonie-Bruxelles

