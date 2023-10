AUTOUR DE LA FOLIE ALMAYER de Sopheak Sao et Marwan Montel Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris, 6 novembre 2023, Paris.

AUTOUR DE LA FOLIE ALMAYER de Sopheak Sao et Marwan Montel Lundi 6 novembre, 20h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Plein tarif: 5€ / Réduit : 3€

La Folie Almayer est l’adaptation faite par Chantal Akerman du roman éponyme de Joseph Conrad. Une histoire de passion, de perdition et de folie quelque part en Asie du Sud-Est que la cinéaste a tourné au Cambodge en 2010 avec Stanislas Merhar, Aurora Marion et Marc Barbé dans les rôles principaux. Présente sur le tournage, Sopheak Sao a filmé la cinéaste au travail au cœur de la végétation exotique et dans les eaux noires d’un fleuve qui ne semble mener nulle part. Les images qu’elle a filmées ont été montées en 2021 par le monteur belge Marwan Montel et montrent combien le travail formel et esthétique prend le pas sur l’aspect narratif dans le travail de la réalisatrice belge. Une magnifique occasion de la retrouver au plus près et de se glisser au cœur de son travail.

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris 75004 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T20:00:00+01:00 – 2023-11-06T21:00:00+01:00

Paris Centre Wallonie-Bruxelles

