Ciné-Concert : L'Odyssée de Choum de Julien Bisaro & Claire Paoletti Samedi 28 octobre, 11h00, 15h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma

Fondé à Strasbourg en 2018 par le musicien et chef d’orchestre Frédéric Durrmann, le No Limit Orchestra est spécialisé dans l’interprétation de musiques de jeux vidéo, de films et de films d’animation.

Depuis 2020, le No Limit Orchestra développe des projets dans la filière musique et image, en relation avec divers acteurs locaux dont Axiom Studios, basé à Strasbourg et dirigé par le compositeur de musiques de film David Reyes. Parmi les actions et projets dans ce domaine figurent l’enregistrement de bandes originales de films par l’orchestre (qui peut rassembler une centaine de musiciens), la création à Strasbourg d’une académie européenne de composition pour l’image, ainsi que l’élaboration de ciné-concerts, à partir d’œuvres cinématographiques récentes. Première pierre de cette action, le ciné-concert du film L’Odyssée de Choum (Julien Bisaro et Claire Paoletti, 2020) a été créé les 21 et 22 février 2022 à l’Espace Django de Strasbourg.

L’histoire raconte les tribulations de Choum, petite chouette malencontreusement tombée de son nid lors d’une tempête. Faisant rouler un autre œuf de la nichée sauvé du désastre, Choum se met en quête d’une nouvelle maman… De nombreuses péripéties et rencontres se succèdent, dans une fable initiatique, poétique, sensible, et parfois drôle, qui raconte l’éveil au monde, célèbre le courage et l’entraide, et invite au respect de la vie animale.

Flûtes, hautbois, clarinette, basson, pianos, percussions et cordes, le No Limit Orchestra donne vie en direct à la musique, toute en émotions et subtilités, écrite par David Reyes (compositeur, entre autres, de la bande originale de la série Les rivières Pourpres) pour accompagner cette odyssée pas comme les autres.

Jeune public, accessible dès 3 ans

