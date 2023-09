Avant-première – Le syndrome des amours passées de Ann Sirot & Raphaël Balboni Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris, 16 octobre 2023, Paris.

Avant-première – Le syndrome des amours passées de Ann Sirot & Raphaël Balboni Lundi 16 octobre, 20h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Tarif séance – 5€

Tarif réduit – 3€

Réservation obligatoire

Rémy et Sandra n’arrivent pas à avoir d’enfant car ils sont atteints du “Syndrome des Amours Passées”.

Pour guérir, il n’y a qu’une seule solution : ils doivent recoucher une fois avec tou.te.s leurs ex.

Avec : Lucie Debay, Lazare Gousseau, Florence Loiret Caille, Nora Hamzawi, Florence Janas, Ninon Borsei, Hervé Piron

Production : Helicotronc, Tripode productions, RTBF, Proximus, BeTV, avec le CCA, Screen Brussels, le CNC, Canal +, Ciné +, KMBO, Be For Films et Cinémage.

Distribution France : KMBO (sortie nationale le 25 octobre 2023).

En savoir plus

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris 75004 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T20:00:00+02:00 – 2023-10-16T21:30:00+02:00

Paris Centre Wallonie-Buxelles

Ann Sirot & Raphaël Balboni